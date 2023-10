Retribuzioni, con 32.254 euro annui Piacenza 11ª in Italia. “Ma troppe donne part-time”

Piacenza si scopre tra le province italiane con i più alti livelli degli stipendi.

Il Jp Geography Index 2023 (su dati 2022) ci mette all’undicesimo posto su 107 per valore della retribuzione globale annua (Rga): 32.254 euro.

La classifica parte da Milano (36.952 euro) e scende fino a Ragusa (24.129 euro).

Prima di noi in regione si piazzano Parma e Bologna, ma ci seguono Reggio Emilia, Modena e le altre città capoluogo.



Il report è stato oggetto di attenta analisi da parte della Cisl piacentina: “Pur essendo consapevole che questi dati sono il risultato di una media e che esistono realtà lavorative ben al di sotto di questi salari – argomenta Michele Vaghini, segretario Cisl Parma e Piacenza – la posizione di Piacenza dà un impulso positivo alla visione del tessuto produttivo del nostro territorio, specie se le leghiamo all’aumento delle assunzioni che

nell’ultimo trimestre di quest’anno dovrebbe attestarsi su una percentuale superiore al 2%. L’auspicio – conclude Vaghini – è che si riesca sempre a migliorare, specie per quel che riguarda il lavoro femminile: il 78,2% dei lavoratori part time è rappresentato da donne, il 61,8 per cento dei lavoratori a tempo pieno sono uomini. E serve rinnovare contratti nazionali ed aziendali in tempi ragionevoli e non dilatati come spesso è accaduto negli ultimi anni”.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTÀ