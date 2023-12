Nuovi market, stop dalla giunta agli iter per quattro proposte: “Soddisfatti”

Nuovi supermercati, uffici e appartamenti: stop in via definitiva agli iter per quattro proposte di piani edilizi in città. L’amministrazione comunale ha chiuso, con un’apposita delibera per ciascuna delle aree urbane coinvolte, i procedimenti riguardanti gli accordi operativi avanzati dai privati per cui il Comitato urbanistico di area vasta aveva espresso parere negativo nelle scorse settimane: si tratta cioè delle ipotesi di intervento per un supermercato in via Einaudi su un terreno di 12.700 metri quadri, la trasformazione urbanistica con l’inserimento di funzioni produttive, artigianali e terzarie nell’area denominata “Galnea” pari a 36mila metri quadri in zona Veggioletta, nonché le superfici “Germoglio” e “Sift” rispettivamente di 38mila e 7mila metri quadri nei pressi di corso Europa.

La giunta Tarasconi ha formalizzato la presa d’atto dei pareri motivati del Cuav – composto da Regione, Comune e Provincia – in merito alle quattro proposte valutate negativamente. Ciascuna di esse è oggetto di una specifica delibera in cui si richiama l’attuazione – anche in termini di trasparenza e partecipazione della collettività – di tutti gli iter previsti dalla legge regionale, ripercorrendo la cronologia della documentazione presentata e delle osservazioni raccolte a seguito della pubblicazione sul Burert.

Nel recepire la valutazione del Cuav, espressa all’unanimità dai tre enti (Regione, Comune e Provincia) che ne sono parte, le delibere sanciscono definitivamente l’improcedibilità delle proposte di accordo operativo cui fanno riferimento. L’esecutivo di palazzo Mercanti puntualizza in una nota: “Si chiude, dopo un iter travagliato, un lungo percorso burocratico che vede l’amministrazione soddisfatta dell’esito raggiunto”.