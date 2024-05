Diminuiscono le imprese attive nel Piacentino: in tre mesi 40 aziende in meno

È apparso in lieve calo, nel primo trimestre 2024, il numero delle imprese attive in provincia di Piacenza, che si sono portate a 25.557 unità. Rispetto allo stesso trimestre del 2023, la flessione è dello 0,2%, corrispondente a 40 imprese in meno.

Il calo delle imprese attive – come emerge dalle analisi dell’Ufficio studi della Camera di Commercio dell’Emilia – ha riguardato soprattutto il comparto del commercio e l’agricoltura, mentre per gli altri comparti si sono registrate generalizzate crescite, seppur contenute.

Flessioni nel settore del commercio

In dettaglio, il settore del commercio, con 5.523 imprese (21,6% del totale delle imprese piacentine attive) è risultato in calo dell’1,0%; le flessioni si sono poi registrate anche per l’agricoltura che, con 4.359 imprese, rappresenta il 17,1% del totale e ha segnato un calo dell’1,9%. Di fatto invariate le attività di alloggio e ristorazione (1.864 imprese), mentre per le costruzioni, che rappresentano il 18,0% sul totale delle imprese piacentine, si è registrato un aumento dello 0,8%, con le imprese salite a 4.595 unità.

Aumentano le aziende di manifattura

In aumento il numero delle aziende della manifattura, che si sono portate a quota 2.390 (9,4% del totale), con una crescita dello 0,7%.

I servizi alle imprese si sono attestati a quota 4.826 aziende (18,9%) con una crescita dello 0,7% e tutti i segmenti in crescita, fatta eccezione per i trasporti e il magazzinaggio, in cui le aziende sono diminuite del 3,6%,

Tutti in crescita, tranne il lieve calo dell’istruzione (-0,9%), i diversi comparti che compongono l’ambito dei servizi alla persona, con un saldo a 1.854 imprese e una crescita dello 0,8%.

“calo non preoccupante”

“Siamo di fronte – sottolinea l’imprenditore piacentino Filippo Cella, vicepresidente vicario della Camera di Commercio dell’Emilia – ad assestamenti complessivamente molto modesti, che certo non inducono a preoccupazioni particolari, se non per il settore trainante delle costruzioni che sconta la brusca “frenata” dei bonus e ritardi diffusi negli investimenti pubblici, dopo i buoni risultati conseguiti dalle nostre imprese nel 2023, con un andamento particolarmente positivo per le esportazioni”.

“Come Camera di Commercio dell’Emilia – conclude Cella – continueremo a monitorare questi andamenti e, soprattutto, ad investire risorse e a realizzare iniziative che consentano non solo di mantenere alta la competitività sui mercati esteri, ma anche di affrontare efficacemente un mercato interno che complessivamente sta attraversando una fase riflessiva”.

Tornando alle analisi camerali, l’indagine in base alla natura giuridica delle imprese evidenzia che le società di capitale attive a Piacenza, che rappresentano il 22,6% del totale, sono risultate 5.786 con un dato in crescita del 2,3% rispetto al medesimo trimestre del 2023. Le società di persone, che rappresentano il 15,7% del totale delle imprese piacentine, si sono attestate a 4.022 unità, in calo del 2,7%. Infine, le imprese individuali, che rappresentano il 59,7%, sono risultate 15.255, in calo dello 0,4%.