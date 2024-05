La Notte Europea dei Musei, sabato sera a Piacenza numerose iniziative culturali

Saranno numerose le iniziative avanzate dai sette enti culturali protagonisti sabato sera, 18 maggio, a Piacenza per la Notte Europea dei Musei.

Le realtà che parteciperanno alla serata offrendo un cartellone ricco di proposte saranno: Musei Civici di Palazzo Farnese, Galleria d’arte moderna Ricci Oddi, Galleria Alberoni, XNL Piacenza, Ente Museo Palazzo Costa, Museo dell’Emigrazione Scalabrini e Museo Civico di storia naturale.

“Piacenza aderisce con tantissimi eventi, concentrati in una sola forza culturale unitaria che si declina in numerose proposte”, ha spiegato l’assessore alla cultura Christian Fiazza durante la conferenza di presentazione della serata, nella cornice preziosa di Sala dell’Alcova di Palazzo Farnese.

“Novità per questa edizione – ha concluso Fiazza – sarà l’apertura straordinaria di Mirabili Prospettive a cura di Cooltour che organizzerà un trekking urbano sulla via Francigena tra le cupole di Pordenone e Guercino”. Sabato sarà quindi anche l’occasione per vivere la città come se fosse un museo “a cielo aperto”.