Dimore storiche, domenica 26 maggio aprono Palazzo Anguissola e Il Belfiore

Palazzo Anguissola a Piacenza e Il Beliore a San Giorgio aprono gratuitamente le porte al pubblico in occasione della Giornata nazionale delle dimore storiche in programma domenica 26 maggio, in un appuntamento ricco di arte e cultura.

palazzo anguissola

Per Palazzo Anguissola, edificato nel 1777 sul progetto del celebre architetto Cosimo Morelli, che operò a lungo per Papa Pio VI Braschi a Roma, sono previste tre visite guidate alle ore 10.00, alle 11.00 e alle 12. Sarà possibile visitare il cortile, caratterizzato da elementi del periodo tardo barocco emiliano, lo scalone e lo splendido salone affrescato, dove sono inserite le strutture architettoniche e bassorilievi assegnabili a Giovan Battista Ercole.

il belfiore

Per quanto riguarda Il Belfiore, abitato dalla famiglia Fioruzzi dalla metà del ‘700, sono previste due visite guidate alle 10.30 e alle 11.30. Gli ospiti potranno ammirare lo splendido giardino ripensato parzialmente dall’architetto paesaggista Cocker negli anni ’60 del Novecento e vedere alcune stanze affrescate della Villa dove a metà ‘800 fu costruito il secondo piano di sopralzo.

È necessario prenotare la propria visita per recarsi alla dimora prescelta.

Tutte le informazioni