Stralunà in piazza Cavalli il 12 giugno: c’è anche la “camminata nel cielo”

E’ stata presentata la quarta edizione di Stralunà, festival di comicità, musica, circo contemporaneo in programma a Piacenza in piazza Cavalli mercoledì 12 giugno a partire dalle 18.00.

Quest’anno attrazioni da terra tutte su ruote in occasione del Tour de France e dal cielo, a celebrare la forza dell’animo umano.

Tra gli eventi in programma durante la serata c’è anche lo spettacolo di funambolismo dal Palazzo del Governatore alla torre dell’Ina con protagonista Andrea Loreni.

Il programma prevede “Acrobaticamente monotrial» di e con Filippo Bubba, performance di monociclo acrobatico, il Duo Xanapia con “Mi sa che tocca a noi” spettacolo di monociclo ruota cyr e giocoleria; “The tamarros” ambaradan teatro, spettacolo itinerante di musica e comicità, “Time to loops” di e con il Duo kaos, spettacolo di circo contemporaneo con palo cinese e bicicletta acrobatica.

STRALUNA’: festival di comicità, musica, circo contemporaneo

Stralunà è la parola in dialetto piacentino per “stralunato”. Una parola che identifica una diversità, l’essere strani e con qualche strano e divertente pensiero. Il nostro Stralunà è proprio questo: una grande pressione d’animo che ci porta verso uno “strano e divertente pensiero” che aderisce al linguaggio comico, poetico e spesso surreale della Compagnia Manicomics.

Il Festival nasce nel 2021 come crocevia di linguaggi performativi e dello spettacolo dal vivo, a partire dal circo contemporaneo e del clown teatrale, specificità di Manicomics Teatro, sino ad arrivare ad accogliere anche gli altri linguaggi della scena contemporanea e altri elementi di piazza volti a far divenire l’evento un momento di festa, una kermesse, con eventi che trasformano il centro città in una festa di colori, acrobazia e sorrisi.

Il linguaggio sovra culturale del circo contemporaneo, della musica e della comicità fanno sì che Stralunà sia una festa popolare dal gusto tutto contemporaneo, richiamando artisti all’avanguardia con un occhio speciale verso la comunità e il sociale.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti, così da richiamare pubblico di tutte le età e tutte le provenienze a festeggiare assieme l’arrivo dell’estate!

Hanno presenziato alla conferenza Robert Gionelli, consigliere d’amministrazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano, sostenitrice del progetto sin dal suo esordio, l’ assessore allo sviluppo e valorizzazione commerciale Simone Fornasari per il Comune di Piacenza, i soci di Manicomics Teatro Mauro Mozzani, Rolando Tarquini, Agostino Bossi e Allegra Spernanzoni.