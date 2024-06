Si vota a Zerba per la poltrona da sindaco: urne aperte fino alle 15

Urne di nuovo aperte, oggi dalle 7 alle 15, a Zerba, per l’elezione del sindaco. Al primo turno dell’8 e 9 giugno scorsi, in cui si è votato in 28 comuni del piacentino, in quello più piccolo di tutta la regione Emilia-Romagna, un paese che conta 118 persone aventi diritto al voto, è accaduto un fatto abbastanza raro: la parità assoluta di voti tra i due candidati sindaco. Ballottaggio, quindi, dopo ulteriori due settimane di campagna elettorale alla ricerca di ulteriori votanti e, forse, a cercar di far cambiare idea alla scheda bianca.

La sfida è tra Giovanni Razzari, 73 anni, che si presenta con la lista Zerba Futura, e Claudia Borrè, 52 anni, con la lista il Castello.