Regione, Bonaccini annuncia le dimissioni tra due settimane e traccia un bilancio

Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha annunciato oggi – mercoledì 26 giugno – le proprie dimissioni all’Assemblea legislativa regionale.

Una scelta inevitabile dopo l’elezione al Parlamento europeo.

il bilancio tracciato da bonaccini

Le dimissioni arriveranno tra due settimane, dopo il G7 Scienza e Tecnologia in programma dal 9 all’11 luglio al Tecnopolo di Bologna. Un passaggio, come detto, necessario, un’occasione per tracciare un bilancio a conclusione di dieci anni di mandato alla guida dell’istituzione.

Anni definiti intensissimi, complicati, “se pensiamo – ha spiegato Bonaccini – che abbiamo attraversato la tragedia del terremoto e la ricostruzione, la pandemia, che il mondo non conosceva da un secolo, e l’alluvione dello scorso anno. Ma sono stati dieci anni – ha rivendicato il presidente – che vedono oggi questa regione più forte di prima.

Cara Emilia-Romagna, servirti è stato un privilegio, è stato un onore. Per te ci sono e ci sarò per sempre”.

Intanto è scattata la corsa alla successione: i nomi che rimbalzano in queste ore nel Pd sono quelli di Irene Priolo, attuale vicepresidente, del piacentino Vincenzo Colla (attuale assessore al lavoro e allo sviluppo economico) e di Michele De Pascale, sindaco di Ravenna.

I numeri dell’Emilia-Romagna nel bilancio di Stefano Bonaccini