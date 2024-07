Una notte di talenti: Tersicore porta in scena i genitori delle sue danzatrici

La scuola di danza Tersicore, ha aperto le porte delle sue sale per un evento speciale. Si tratta della “Notte dei Talenti”, una serata che ha puntato i riflettori su coloro che spesso assistono agli spettacoli dalla platea: i genitori.

“Per tutto l’anno durante le performance, i genitori vengono a vedere l’arte della danza – spiega Tiziana Marzaroli, presidente e direttrice artistica di Tersicore – allora abbiamo pensato per una notte di ribaltare la situazione”.

Le aule dove durante il giorno si danza, si sono trasformate così in una mostra condivisa per una notte, dove numerose forme d’arte hanno instaurato un dialogo tra loro e gli spettatori.

“I genitori hanno portato in mostra diverse discipline – aggiunge Marcella Martino, referente della comunicazione della scuola – pittura, fotografia, scultura, poesia, ma anche diverse performance. Dal thai chi ad una classe guidata di meditazione con campana di cristallo e arpa”.

Una serata all’insegna della bellezza delle diverse discipline, nel teatro di Tersicore che ha portato in scena le arti dei genitori.