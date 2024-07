Cultura, in arrivo 500mila euro per la Fondazione Teatri di Piacenza

Via libera della commissione Ambiente della Camera all’emendamento che stabilisce un contributo straordinario di 500mila euro per la Fondazione Teatri di Piacenza volto a “rafforzarne l’operatività istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socioculturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio, con specifico riferimento alla promozione del teatro musicale verdiano”.

LE DICHIARAZIONI DI KATIA TARASCONI

“Il contributo straordinario in favore della Fondazione Teatri di Piacenza attesta la grande attenzione che il governo e il Parlamento hanno nei confronti del nostro territorio. Un segnale in continuità con il grande lavoro che il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano sta portando avanti, con spirito di dedizione e responsabilità, su tutto il territorio nazionale, per promuovere l’opera. Il sostegno delle istituzioni è fondamentale per dare un nuovo slancio a un patrimonio artistico e culturale riconosciuto in tutto il mondo e che trova proprio nel territorio una importante opportunità di valorizzazione”.

Così, in una nota, Katia Tarasconi, sindaca di Piacenza e presidente della Fondazione Teatri.

“Il contributo – prosegue Tarasconi – rappresenta un riconoscimento straordinario alla qualità artistica raggiunta dal Teatro Municipale, che proprio quest’anno festeggia i 220 anni dalla sua inaugurazione: grazie a questo sostegno potremmo incentivare le iniziative culturali nella nostra città. Un ringraziamento particolare va anche ai deputati piacentini Tommaso Foti e Paola De Micheli che, attraverso un lavoro bipartisan sostenuto anche dalla senatrice Elena Murelli, hanno dimostrato la comune volontà di dare nuovo slancio al nostro teatro”.

IL COMMENTO DI CRISTINA FERRARI

“Accogliamo con grande soddisfazione ed emozione questa notizia”, commenta la direttrice della Fondazione Teatri di Piacenza Cristina Ferrari. “Il contributo straordinario – aggiunge – ci permette di lavorare con maggiore tranquillità a un importante progetto verdiano che sarà presentato nei prossimi mesi. Grazie alla grande sensibilità e al sostegno puntuale del Ministro Sangiuliano, del Sottosegretario Gianmarco Mazzi e dei parlamentari piacentini potremo allargare questa prospettiva a tante altre iniziative utili a promuovere la straordinaria ricchezza del nostro teatro e della città di Piacenza. Siamo certi che questo risultato servirà da ulteriore impulso all’imprenditoria privata che sta già dando segnali di fiducia alla nostra programmazione con la raccolta di contributi attraverso l’Art Bonus”.