Parcheggio in Cittadella, spuntano i volantini sulle auto: “A breve via ai lavori”

“Piacenza Parcheggi informa la cittadinanza che a breve inizieranno i lavori per la realizzazione del parcheggio di piazza Cittadella. Ci scusiamo per gli eventuali disagi. Stiamo lavorando per restituirvi una piazza più funzionale e un posteggio moderno ed efficiente”. E’ quanto si legge sui volantini distribuiti oggi (20 agosto) sul parabrezza di alcune auto in piazza Cittadella a Piacenza: il concessionario privato della maxi-opera, oggetto di polemiche e controversie, ha infatti avviato la comunicazione alla cittadinanza rispetto all’avvio del cantiere. Di certo, però, i commercianti della zona avrebbero preferito un maggiore coinvolgimento: “Nessuno ci ha informato direttamente, né oggi né negli ultimi tredici anni” osserva il negoziante Francesco D’amicodatri. E nemmeno di operai o cartelli di inizio lavori, al momento, c’è traccia: se i volantini rappresentano una svolta, lo si apprenderà nei prossimi giorni.

Quella di piazza Cittadella è una vicenda di luci e ombre. Era il 30 luglio scorso quando in Comune il dirigente Luigi Carini, alla presenza del collega Massimo Sandoni, ha consegnato le chiavi della piazza più discussa al manager Filippo Lodetti Alliata (consegna non figurata perché hanno effettivamente allungato le chiavi dell’ex autostazione che cade in pezzi) comunicandogli in quella sede che Enel aveva già rimosso i contatori presenti nel luogo e che il Comune aveva provveduto a chiudere la linea dell’acquedotto e spostare quella della fognatura. Insomma, tutto approntato per l’avvio del cantiere con Piacenza Parcheggi chiamata a iniziare i lavori entro 30 giorni.

Nella determina dirigenziale che richiama gli adempimenti di legge, c’è scritto che “entro trenta giorni solari e consecutivi dalla consegna dell’area il concessionario dovrà dare inizio all’esecuzione dei lavori, previa pubblicizzazione, almeno 15 giorni solari e consecutivi prima, dell’ambito di intervento”. Che “il concessionario si obbliga a ultimare i lavori, relativamente alle opere previste per la realizzazione del parcheggio, nel termine massimo di 540 giorni solari e consecutivi dalla data di inizio dei lavori e comunque nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma”, e che “tutte le opere previste dalla convenzione dovranno essere eseguite entro i tempi indicati nel cronoprogramma, eventuali imprevisti o cause di forza maggiore che impongano il pro-crastinarsi di tale data, dovranno essere comunicati al concedente che si riserva la facoltà di valutarne la fondatezza e autorizzare il maggior periodo necessario, concedendo un prolungamento della concessione”. Piacenza Parcheggi, in base al verbale di consegna, ha ancora nove giorni di tempo per iniziare l’opera.