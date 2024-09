Fumetti e raduno cosplay: sabato e domenica a Grazzano doppio evento

Sabato 7 e domenica 8 settembre torna nel Borgo di Grazzano Visconti l’edizione 2024 di “Eroi a Grazzano” e “Grazzano Viscomics”, doppio evento con protagonista fumetti e raduni di cosplay.

eroi a grazzano

“Eroi a Grazzano” è organizzato da Ora Pro Comics: si tratta di uno storico evento con protagonista il fumetto, giunto alla tredicesima edizione, che ogni anno porta a Grazzano celebri fumettisti, artisti, auto produzioni e case editrici indipendenti.

GRAZZANO VISCOMICS

Organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con Maurizio Gabbiadini e MJCosplayeventi, l’evento è caratterizzato da raduni e contest cosplay, mercatino ed eventi live. L’area cosplay sarà ricca di bancarelle con articoli a tema, fumetti, gadget e memorabilia nerd e sarà animata da centinaia di cosplayer provenienti da tutta Italia per partecipare ai raduni, alle esibizioni e ai cosplay contest, il borgo di Grazzano Visconti sarà invaso da un popolo coloratissimo, costumi eccezionali e interpreti meravigliosi.

Non mancheranno l’area giochi con associazioni pronte a coinvolgere tutti quanti in giochi di ruolo e boardgame. Da non perdere le interviste in diretta live streaming e le esibizioni live tra spade laser, dj set e crew Kpop.

Giorni e Orari

Sabato 7 settembre dalle 14.00 alle 24.00. Domenica 8 settembre dalle 10.00 alle 19.00. L’evento, il cui ingresso è gratuito, si svolgerà anche in caso di maltempo.