Goticomics: un weekend di fumetti, cosplay e K-Pop al Centro Gotico

Sabato 16 e domenica 17 novembre, il Centro Gotico di Piacenza ospita la seconda edizione di Goticomics, un evento imperdibile per appassionati di fumetti, cosplay e K-Pop. Organizzato in collaborazione con Ora Pro Comics, l’evento offrirà un mix di mostre, laboratori creativi, incontri con autori e esibizioni dal vivo.

Sabato 16 novembre, dalle 9.00, mostre, autori, bancarelle, laboratori, cosplay, giochi da tavolo e incontri con artisti.

Domenica 17 novembre, dalle 9.00 alle 19.00, mostre, bancarelle, diretta con PC Radio Cult, esibizioni K-Pop e saluti delle cosplayer di Frozen alle 17.30.

Tra le principali attrazioni, una mostra dedicata a “Don Camillo a Fumetti“, con la presenza del curatore Davide Barzi e del disegnatore Marco Villa, e una speciale esposizione delle Carte da Gioco Piacentine con Enrico Faccini. Tra gli ospiti anche il disegnatore piacentino Giovanni Freghieri. Non mancheranno bancarelle con fumetti nuovi e da collezione, giochi da tavolo e attività per bambini e ragazzi, come laboratori di fumetto e disegno manga.