Dalla passione cosplay ai modellini di navi in 3d. Tutte le arti da sogno di Son

Son in inglese vuol dire figlio e questa è la storia di un figlio atteso per tre anni. La chiamata, il volo, l’aereo, i 17 giorni in Vietnam: e poi Son, tra le braccia, a soli 18 mesi, stretto stretto a mamma e papà che lo guardavano come se non potesse essere vero quel giorno che è valso tre anni.

Oggi Son Costantini ha 18 anni, frequenta il liceo artistico Cassinari e dopo la maturità ha un sogno: il design navale, gli studi all’istituto nautico di La Spezia. Bravo lo è già: durante il Covid, nell’isolamento, aveva iniziato per ingannare il tempo a confezionare con il papà maschere di cartone.

Sono diventati pezzo dopo pezzo armature da cosplayer perfette, un’altra delle passioni di Son, che da anni realizza modellini di navi in tre dimensioni, dipinte a mano. A volte servono tre ore, a volte servono mesi per farle. Alcune le ha donate ai capitani delle navi su cui ha viaggiato con i genitori in ogni vacanza: la prima fu il traghetto per l’Isola d’Elba.

Fumetterie, negozi di modellismo, o anche solo la stazione di San Nicolò, il suo paese, per studiare i treni: questi sono i “bar” di Son e gli amici, dove si sogna, e dove i sogni a volte si realizzano.

Sul suo profilo WhatsApp una frase, del capitano Kirk di Star Trek: “C’è un milione di cose nell’universo che potrai avere e un milione di cose che non avrai mai. Devi accettare la realtà”. Intanto pensiamo alle prime.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ