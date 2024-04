Sorpreso con tre moto rubate nascoste nel furgone: operaio denunciato per ricettazione

Nel primo pomeriggio di giovedì 4 aprile, i carabinieri di San Nicolò hanno denunciato per ricettazione un operaio di 33 anni. L’uomo, uno straniero, è stato fermato mentre si trovava al volante di un furgone: al suo interno i militari hanno rinvenuto tre moto rubate.

l’operazione dei carabinieri di san nicolÒ

Gli uomini dell’Arma di San Nicolò, guidati fino a pochi giorni fa dal comandante Vincenzo Russo (scomparso improvvisamente il 3 aprile scorso), hanno subito accertato la provenienza illecita dei mezzi, rubati a Bresso il 15 marzo e a Milano il 2 aprile scorso. L’operaio è stato fermato davanti al proprio garage, dalla cui porta socchiusa i carabinieri hanno scorto la presenza di numerose parti meccaniche e di carrozzeria di altre moto, procedendo quindi alla perquisizione.

carrozzeria rubata e nascosta nel garage

All’interno del garage è stato quindi rinvenuto il telaio di un motociclo rubato a Milano pochi giorni prima, un sacchetto di stoffa con all’interno numerose targhe posteriori e anteriori tranciate a metà o in più parti, due targhe rubate sempre a Milano il 16 febbraio e il 1° aprile, oltre ad altre targhe complete di auto e moto su cui sono in corso approfonditi accertamenti. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e custodito all’interno dello garage stesso, a sua volta sottoposto a sequestro. L’operaio 33enne è stato portato in caserma e dopo le formalità di rito ha rimediato una denuncia per ricettazione.