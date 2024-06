Manager piacentino truffato dall’escort: botte e rapina per 20mila euro, un arresto

Disavventura per un imprenditore piacentino che ha contattato su internet una escort con appuntamento fissato in un hotel cittadino qualche sera fa. L’uomo ha atteso in camera, ma quando si è trovato di fronte la donna ha capito di essere caduto in una truffa sessuale. L’imprenditore, infatti, non ha quasi riconosciuto la ragazza dei suoi sogni, che si era trasformata in un’irresistibile fanciulla grazie a inganni elettronici.

La donna ha chiesto anche il doppio rispetto a quanto pattuito telefonicamente. L’imprenditore ha quindi deciso di abbandonare la situazione, ma quando ha tentato di allontanarsi, si è trovato di fronte, come in un incubo, il marito della escort, un albanese pluripregiudicato.

Il malcapitato ha tentato la fuga correndo lungo la strada, ma è stato raggiunto, picchiato e derubato del suo Rolex, del valore di circa 17 mila euro. È stato anche rapinato di duemila euro in contanti. Non gli è rimasto altro da fare che chiamare il 113. La squadra mobile ha poi arrestato il pluripregiudicato per rapina.