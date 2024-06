Tentato furto notturno in osteria di Piacenza: tunisino arrestato in flagrante

Un altro colpo notturno in città. Dopo il furto con scasso al “Mirabilia Cafè” di viale Dante a Piacenza, stanotte (27 giugno) un allarme è scattato in un’osteria-bar situata in via Emilia Parmense: gli agenti di polizia e il personale di Sicuritalia sono intervenuti sul posto, trovando all’interno del locale un ladro. L’individuo – cittadino tunisino – è stato arrestato dalla polizia. L’uomo, colto in flagrante, stava tentando di rubare bottiglie di vino e altri beni dal locale.

Si tratta del secondo tentato furto in poche settimane nella stessa osteria-bar di Piacenza.