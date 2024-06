Colpo al Mirabilia Cafè: ladro si introduce nel locale di notte e porta via mille euro

Furto con scasso nella notte del 26 giugno al bar “Mirabilia Cafè” di viale Dante a Piacenza. Ad agire un ladro che, dopo aver forzato una porta finestra, è riuscito a introdursi all’interno del locale e a sottrarre circa mille euro in banconote di piccolo taglio e monete.

L’azione del malvivente è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del bar. Il ladro si è coperto il volto per non essere riconosciuto e poi, con una pila, si è fatto strada nel buio del locale, sino a raggiungere il registratore di cassa. Ha prelevato il contenuto e si è dato alla fuga. Alle titolari non è rimasto che chiamare il 113.