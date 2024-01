Ladri sfondano la porta del bar e saccheggiano la cassa. Secondo furto in un anno

“E’ il secondo furto, abbiamo aperto da poco più di un anno, ma non desistiamo, anche perché nonostante il quartiere e nonostante tutto, siamo certi di aver creato qualche cosa di bello”. Sono parole di Raffaele Di Ruocco, titolare della caffetteria pasticceria di via Trento, a Piacenza che poco prima dell’alba di lunedì è stata presa di mira da una coppia di malfattori che ha sfondato la porta a vetri d’ingresso a calci e a spintoni. Il rudimentale sistema di scasso è testimoniato dal filmato delle videocamere. I due ladri una volta all’interno hanno ripetutamente colpito la cassa riuscendo ad impossessarsi della cassettina contenente poco più di 400 euro in contanti. Uno dei due, prima di andarsene ha dato un’occhiata agli scaffali del bar ed ha preso una bottiglia di una aperitivo alcolico. La coppia subito dopo si è allontanata in sella ad un paio di biciclette. Entrambi hanno agito con volti coperti da sciarpe e cappucci, sempre da quanto testimoniato dalla videocamera.

L’ARTICOLO COMPLETO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ

