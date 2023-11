Razzia in un bar nella notte, denunciato un trentenne incensurato

Incensurato e scassinatore alle prime armi, mette a segno un colpo in un bar di barriera Roma, saccheggiando il fondo cassa, un centinaio di euro, subito dopo finisce in questura. E’ accaduto poco prima dell’alba di domenica. Il ladruncolo, poi identificato per un marocchino trentenne ha scassinato con successo la porta del bar a barriera Roma subito dopo si è lanciato sulla cassa incurante di aver messo in azione il sistema di allarme antifurto. A barriera Roma si è subito portata una pattuglia dei Metronotte Piacenza. Il ladro ha tentato il tutto per tutto sfondando una porta e guadagnando la strada dove è fuggito correndo a più non posso lungo via Colombo e imboccando via Bolzoni. I metronotte si sono messi al suo inseguimento e il ladro è riuscito a raggiungere piazzale Velleia. Qui ha tentato di scavalcare un muro ma durante la scalata è stato acciuffato dalle guardie giurate. Nel frattempo è arrivata sul posto una pattuglia della volante, i cui agenti hanno preso in consegna il marocchino che è stato condotto in questura e denunciato per furto. Al termine delle formalità di rito ha potuto lasciare liberamente la centrale di polizia.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’