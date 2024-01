Litiga con una donna, poi spintona gli agenti chiamati dai passanti: denunciato

Prima il litigio in strada, poi la violenza, l’inseguimento e infine la denuncia. È stato un pomeriggio movimentato nella zona di via Roma, a Piacenza, dove un uomo è stato denunciato a piede libero degli agenti della polizia locale, che sono stati minacciati e spintonati. È scattata così l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è iniziato attorno alle 15.00 nei pressi dei giardini Merluzzo dove il protagonista della vicenda – un italiano di circa cinquant’anni – si è messo a discutere animatamente con una donna. Un confronto che è sfociato in una vera e propria lite che ha rischiato di culminare in violenza e che è stato vissuto con una certa preoccupazione dai presenti nella zona. Così è scattata una segnalazione alla polizia locale di Piacenza che si è precipitata con due pattuglie sul luogo del contendere.

L’uomo alla vista degli agenti è apparso recalcitrante e, anzi, si è messo a fuggire in maniera disordinata, lanciandosi in strada con il rischio di essere investito dalle auto e causando problemi alla viabilità. Alla fine, dopo un breve inseguimento, l’uomo è stato bloccato, ma ha iniziato a minacciare i vigili, arrivando a spintonarli. Di conseguenza, è stato identificato e denunciato per resistenza. Fortunatamente l’episodio non è sfociato in grave violenza fisica, né verso la donna né verso gli agenti, senza necessità di chiedere l’intervento del 118. Da quanto si è potuto ricostruire finora, la lite ai giardini è scaturita da futili motivi.