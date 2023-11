Ragazzini provano a svaligiare un’auto: ripresi da una donna-sentinella VIDEO

Colpisce la giovanissima età dei protagonisti, i quali arrivano sì e no ai 15 anni. La baldanza con cui si aggirano di sera per le vie del centro. E la rapidità d’azione con cui riescono a manomettere la serratura di un’auto parcheggiata. All’improvviso, fuori campo, la voce di una donna: “Cosa state facendo alle macchine? Guardate che vi ho filmato”. Appostata alla finestra, la residente-sentinella ha filmato e poi interrotto il piano furtivo dei baby topi d’auto. Il video – della durata di un minuto e 12 secondi – è finito poco dopo nella chat del gruppo di vicinato e da lì all’attenzione della polizia locale che ha avviato subito delle indagini per risalire ai responsabili. Non ci sono conferme ufficiali, ma i ragazzini sarebbero già stati identificati. Il fatto, avvenuto in via Daveri con direzione via Roma, risale ai giorni scorsi.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ