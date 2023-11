Vintage e antiquariato, domenica 3 ritorna il “Via Roma Street Market”

Quando viene dicembre arriva anche il Via Roma Street Market. Domenica 3 dicembre per tutta la giornata via Roma chiude al traffico e apre al vintage e all’antiquariato. Lo fa con diverse sorprese per i piacentini: in primis con la musica che terrà compagnia ai passanti per tutto il pomeriggio insieme all’illustratore di Dylan Dog Giovanni Freghieri, che ancora una volta sarà presente a disegnare per raccogliere fondi da devolvere alle attività dell’Associazione Quartiere Roma.

Ma non è l’unica sorpresa per questa edizione natalizia: intanto i Matti da Galera propongono il gadget del Via Roma Street Market, ossia le boccettine dell’aria di via Roma realizzate in collaborazione con le Foglie al Vento. Poi saranno presenti ancora gli alpini che offriranno gli ultimi panettoni per raccogliere fondi per le iniziative di ricostruzione delle zone alluvionate dell’Emilia Romagna. Infine l’associazione “L’albero di Yoshua” allestirà un banchetto proprio di fianco allo stand di Fabbrica e Nuvole con gli oggetti e i gioielli masai per sostenere le attività della dottoressa Francesca Lipeti in Kenya.