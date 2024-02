Alla vista degli agenti fugge e viene fermato, addosso aveva dell’hashish: segnalato

Alla vista della polizia è fuggito di corsa, per poi essere inseguito e raggiunto dagli agenti: addosso aveva dell’hashish. Si tratta di un trentenne nordafricano irregolare sul nostro territorio, fermato giovedì scorso in via Colombo. L’uomo è stato segnalato come assuntore.

In questa zona della città, ma anche in via Roma e via Dante, si sono concentrati i controlli della polizia, disposti dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica della Prefettura sotto il coordinamento della questura. Lo scopo era quello di prevenire reati legati alla microcriminalità, come spaccio di droga al dettaglio e furti. In campo pattuglie delle volanti e dei Nuclei prevenzione crimine di Reggio Emilia.

Durante questi controlli sono stati effettuati sopralluoghi anche all’interno di diversi esercizi pubblici. Oltre al nordafricano segnalato per droga, un altro cittadino straniero è risultato irregolare ed è stato accompagnato all’ufficio immigrazione della questura per accertamenti.