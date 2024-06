Lancia mobili dal balcone alla Farnesiana: “Sto facendo trasloco”. Denunciato

Lanciava oggetti pericolosi dal balcone di casa, incurante dei bambini che giocavano in zona, ed è stato denunciato dalla polizia. Si tratta di un italiano di 64 anni che, nella zona del quartiere Farnesiana, stava buttando alcune componenti d’arredo. Si è giustificato dicendo che stava facendo trasloco.

E’ soltanto uno degli interventi effettuati dagli agenti della Questura di Piacenza nel fine settimana, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia.

I CONTROLLI

Nel corso dei servizi, sono state identificate complessivamente 219 persone e controllati 59 veicoli. Inoltre, sono stati effettuati cinque interventi per liti o diverbi, due in pubblica via, due in abitazione ed uno presso un bar cittadino. Non sono state attivate procedure di cui alle norme in materia di codice rosso.

Cinque persone di varia nazionalità sono state sanzionate poiché trovate in stato di ebrezza manifesta in pubblica via, con atteggiamenti molesti.

AGGRESSIONE IN VIALE DANTE

Nella serata di domenica le Volanti sono intervenute in via Dante per un giovane di origine marocchina in stato di alterazione alcolica, che ha raccontato di essere stato picchiato da altre tre persone. Sono in corso accertamenti anche al fine di chiarire la confusa dinamica riferita dall’uomo, mediante l’acquisizione di immagini riprese dalle telecamere e l’ascolto dei testimoni.

ALTRI CONTROLLI

Un ragazzo italiano è stato invece sanzionato quale assuntore di stupefacenti, in quanto trovato in possesso di una dose di hashish per uso personale. Sono stati effettuati diversi controlli nella zona di via Calciati, al fine di prevenire fenomeni di degrado urbano. Nel pomeriggio di domenica, un cittadino marocchino classe 1961 è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità per aver spintonato gli operanti che cercavano di identificarlo. Nel pomeriggio è stato accompagnato in Questura un altro cittadino marocchino classe 1981, poi denunciato per inottemperanza all’ordine del Questore a lasciare il Territorio Nazionale. Sono state avviate le procedure amministrative da parte dell’Ufficio Immigrazione per l’effettivo allontanamento dal territorio italiano. Nella notte di domenica, sempre in via Calciati è stato soccorso un cittadino tunisino in stato di incoscienza per assunzione di alcolici, trasportato in ospedale dai sanitari del 118.