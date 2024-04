Largo Erfurt e non solo, interviene la Questura: 80 persone controllate

Un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dalla Questura e che ha visto impiegate le volanti con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, è stato svolto nella mattinata di lunedì 29 aprile in diverse zone della città, con particolare attenzione ai giardini di Largo Erfurt. Una ottantina le persone controllate.

Ulteriori controlli saranno effettuati in seguito, in linea con quanto emerso in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.