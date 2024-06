Inaugurata la nuova sede della polizia locale tra via Conciliazione e largo Erfurt

Inaugurata dal sindaco Katia Tarasconi la nuova sede distaccata della polizia locale nella zona di largo Erfurt a Piacenza, nei locali al piano terra dell’immobile di via Conciliazione 60 che la proprietà – la Eredi Zeppi Franco – ha concesso in uso gratuito al Comune per la durata di tre anni.

Si tratta di una zona particolarmente “calda”, segnalata in più occasioni dalla cittadinanza per fenomeni di insicurezza e spaccio: da qui, dunque, la decisione dell’amministrazione Tarasconi di puntare su un presidio fisso delle forze dell’ordine.

La struttura è stata inaugurata dopo un lieve ritardo nei lavori, “dovuto – dice il comandante della polizia locale, Mirko Mussi – alla volontà dei proprietari di riqualificare interamente lo spazio”.

La sede – attiva ogni giorno indicativamente dalle 8.00 alle 8.45, dalle 12.00 alle 13.30 e dalle 18.00 alle 18.45 – ospita un nucleo di sei agenti della sezione informativa, con la “massima attenzione all’edilizia popolare, ai rapporti con Acer e agli accertamenti anagrafici”.

Quest’ultimi sono già stati oltre tremila da inizio 2024, gestendo circa 600 notifiche penali, in larga parte per la sospensione delle patenti di guida.

Anche il tema delle case popolari è urgente: “A Piacenza, di recente, è successo un episodio mai capitato prima: l’occupazione di tre alloggi di Acer” ricorda il commissario Fabio Trespidi, a capo della sezione trasferita in largo Erfurt.

“I locali – aggiunge Mussi – sono moderni e funzionali, a fronte di un costo sostenuto dal Comune pari a 3-4mila euro per gli arredi”. Non solo. In largo Erfurt sono state attivate anche due telecamere, finanziate dal progetto “On the road”.