Castel San Giovanni, in dotazione alla polizia locale manganello, spray e taser

Gli agenti di polizia locale di Castel San Giovanni potranno applicare il daspo urbano e saranno dotati di manganello, spray anti-aggressione e taser. Lo prevede un nuovo regolamento di polizia locale che sta per essere introdotto nel comune.

Tra le varie novità, una riguarda l’applicazione anche nel capoluogo della Val Tidone del daspo urbano e cioè la possibilità di allontanare dal territorio comunale persone che compiono reati in luoghi come la stazione ferroviaria, i cimiteri, le piazze, Villa Braghieri, vicino alle scuole, ovvero nei luoghi maggiormente sensibili della città. Il daspo avrà validità per 48 ore.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ