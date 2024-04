Market della droga in largo Erfurt. “Qui ogni panchina ha il suo pusher”

Supermarket della droga sempre aperto in largo Erfurt. Acquistare cocaina, eroina, hashish non è mai un problema. “Non servono contatti, qui trovi sempre qualcuno seduto su una panchina che ti vende la droga,” confida un giovane assuntore. Da anni i residenti della zona si lamentano di un degrado che sembra non vedere fine. Controlli sempre più frequenti non sembrano mettere fine alla situazione di allarme. E sabato ignoti hanno spaccato con una sassata la vetrata della nuova sede della polizia locale, che dovrebbe diventare un presidio di sicurezza in un luogo dove lo spaccio ormai dilaga.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’