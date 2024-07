Dalla lavatrice abbandonata al perizoma appeso al ramo: degrado in via dei Pisoni

Immondizia, sacchi di rifiuti, bottiglie di vetro e di plastica. Non solo, tra parti di auto, indumenti, contenitori e attrezzi abbandonati c’è anche una lavatrice che pare essere utilizzata come un tavolino nel dehor di un bar.

Discarica a cielo aperto

Parcheggiando l’auto nell’area di sosta di via dei Pisoni sembra di entrare in una vera e propria discarica a cielo aperto. Lungo l’ex rimessa locomotori Berzolla il degrado si fa avanti ampliando di gran lunga la percezione di insicurezza delle centinaia di pendolari che quotidianamente transitano nella zona per accedere alla vicina stazione dei treni di Piacenza.

Le presenza di innumerevoli lattine e bottiglie di alcolici e quella di vestititi “appesi” agli alberi (tra cui un perizoma in pizzo rossonero) fa pensare che l’area sia punto di ritrovo di sbandati, clochard e vagabondi. A fare da contorno al festival del degrado e dell’incuria ci sono le strutture fatiscenti e la presenza di topi che corrono da una parte all’altra del parcheggio. Diverse le lamentele da parte dei cittadini.