Rissa tra quattro stranieri in via Calciati: 25enne ferito da una coltellata

Nuovo fatto di cronaca nella zona di via Calciati, dove all’interno di un parcheggio è scoppiata una rissa tra un gruppetto di quattro stranieri, secondo i testimoni completamente ubriachi.

Una discussione che si è subito accesa e durante la quale è spuntato anche un coltello, con cui è stato colpito un ragazzi di 25 anni di origine marocchina, per fortuna in modo non grave.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile, che hanno ritrovato il coltello e fermato i partecipanti alla rissa: la loro posizione è al vaglio.

Gli operatori inviati dal 118 hanno medicato il giovane leggermente ferito.