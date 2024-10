Ubriaco lancia bicicletta in mezzo alla strada mentre passa la polizia: sanzionato

Aggressioni, pestaggi e ubriachi molto molesti hanno “vivacizzato” la serata di sabato in via Calciati. Ripetuti gli interventi delle Volanti di polizia accompagnate da ambulanza. Un primo episodio ha visto protagonista un gruppo di minorenni che ha lamentato di essere stato aggredito da altri giovani, pare nordafricani. I ragazzini aggrediti hanno subito telefonato al 113.

L’altro episodio ha riguardato un marocchino ubriaco, noto fra i residenti della zona per vari episodi di intemperanza, che ha afferrato una bicicletta scagliandola in mezzo alla strada. Per sua sfortuna in quel momento stava transitando un’auto della polizia, i cui agenti hanno subito fermato l’uomo: era molto ubriaco, un’ambulanza lo ha portato all’ospedale. Ma è stato comunque sanzionato per ubriachezza molesta.