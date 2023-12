Prende a testate il barista, ma si ferisce. Tre sanzioni per ubriachezza molesta

Un marocchino ubriaco prende a testate barista cinese ma si ferisce finisce all’ospedale. E’ uno dei tre interventi dei carabinieri nella giornata di venerdì che ha portato a tre sanzioni a carico di altrettante persone per ubriachezza molesta. Il primo intervento alle 7.30 nel quartiere Roma Alle 11.30 il secondo intervento dei carabinieri sempre nella stessa zona perché alcuni avventori di un bar hanno telefonato al 112, lamentando della presenza di un marocchino molto molesto. Il terzo intervento in via Colombo all’una e mezza di notte. Alcune segnalazioni al 112 dicevano di due uomini che si stavano picchiando a causa di una donna.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’