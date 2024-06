Ubriaco infastidisce gli avventori di un bar e prova a colpire gli agenti: denunciato

È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di esibire i propri documenti l’uomo – un quarantenne marocchino – che mercoledì scorso, 26 giugno, dopo essere entrato in un bar nei pressi della stazione ferroviaria di Piacenza si è messo a infastidire gli avventori con toni minacciosi.

Qualche cliente ha quindi allertato la polizia, prontamente giunta sul posto: alla vista degli agenti, i quali hanno cercato di calmarlo, l’uomo si è scagliato contro di loro, provando a colpirli con calci e pugni e rifiutandosi di mostrare la propria carta di identità. Non senza fatica, i poliziotti sono riusciti a caricarlo sulla pattuglia e a condurlo in questura. Al termine delle formalità di rito, l’uomo ha liberamente lasciato la centrale.