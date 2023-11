Alseno: il barista non gli serve da bere, ubriaco lo colpisce con un bicchiere

Barista si rifiuta di mescere alcolici a cliente e quest’ultimo infuriato afferra un bicchiere e colpisce il gestore ad un orecchio, ferendo lui e ferendosi a sua volta. Il diverbio finito a bicchierate è avvenuto l’altra sera poco dopo le 22 in un bar di Alseno. Protagonista dell’episodio un ventitreenne straniero che entrato nel bar ha ripetutamente preteso da bere alcolici. Prudentemente e nel rispetto delle leggi il barista ha cercato di evitare di accontentare il ragazzo apparso ubriaco. Quest’ultimo però si è alterato ed ha colpito il barman con un bicchiere. Il risultato è stato che il barista è rimasto ferito ad un orecchio, lui a una mano. Sul posto è sopraggiunta un’ambulanza del 118, il cui personale ha medicato entrambi i feriti che hanno rifiutato il ricovero. Arrivate anche due pattuglie dei carabinieri, delle stazioni di Castell’Arquato e Monticelli.

Il ventitreenne apparso alterato ha cominciato a minacciare altri avventori del bar con frasi del tipo: “attenti a voi me la pagherete”. Poi si è lanciato contro i carabinieri nel tentativo di fuggire di corsa ma è stato fermato, condotto in caserma e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta. Al termine delle formalità ha lasciato liberamente la caserma.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’