La Samba Alsenese ha fatto il tutto esaurito: si pensa già alla prossima edizione

La Samba Alsenese 2024 non ha tradito le aspettative: la 35esima è stata un grande successo e il merito è dovuto soprattutto all’entusiasmo e al lavoro costante delle associazioni locali in collaborazione con l’amministrazione comunale. Il palio Avis è stato vinto dall’associazione “Alseno E20”, il premio miglior gruppo mascherato è andato ai Fast Food, mentre ad aggiudicarsi il premio miglior maschera la Principessa di fiori.

La sfilata delle maschere è stata accompagnata dalla banda Magiostrina di Cortemaggiore, che ha colorato le vie del capoluogo. Alla sede Avis sono iniziate le esibizioni dei gruppi partecipanti al Palio: l’associazione Alseno E20 ha presentato “I giochi olimpici Alseno E2024”, mentre Collage ha portato in scena “Colombo e la scoperta di nuovi territori”, la Pro Loco di Chiaravalle ha rappresentato “C’è posta per Ciaraval”.

Come sottolineano gli organizzatori: “La Samba è una tradizione del nostro paese. Da qualche anno, finita una samba si ha già voglia di pensare alla prossima cercando nuovi stimoli per renderla sempre più coinvolgente”.

L’assessore alle politiche giovanili Giorgia Camoni ha colto l’occasione per ringraziare tutti: “La Samba è un’occasione per bambini e ragazzi di stare insieme e divertirsi. Chi è nato e cresciuto qui l’ha vissuta fin da bambino almeno una volta, con suor Elena prima o con le scuole dopo. Un ringraziamento va a tutte le associazioni per il prezioso e indispensabile contributo”.