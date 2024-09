“Ho bisogno di informazioni” e sparisce la borsetta: donna derubata ad Alseno

Con uno stratagemma fermano un’auto nel capoluogo alsenese e poi mettono a segno un furto. In questi tempi difficili con la microcriminalità che imperversa, anche le strade di un piccolo comune come Alseno possono diventare pericolose come quelle delle grandi citta. È successo verso le 20 di domenica 1 settembre. Una residente a bordo della sua auto stava transitando in via Agola diretta verso casa, quando sentendo dei colpi di clacson e dopo aver visto dallo specchietto retrovisore il lampeggiare dei fari di una grossa berlina blu, pensando ad un’emergenza e che chiedessero strada, la donna ha accostato fermandosi per lasciare passare l’auto. Invece di procedere l’auto si è fermata, una donna è scesa e gesticolando ha attirato l’attenzione della cittadina alsenese alla quale ha detto di aver perso la strada e che necessitava di indicazioni per andare a Piacenza. La residente in buona fede ha spiegato alla sconosciuta come procedere per immettersi sulla via Emilia ed arrivare a Piacenza. La donna si è accorta solo dopo di essere stata derubata della borsetta che era sul sedile del passeggero. Quindi ha realizzato che la sconosciuta in effetti era una truffatrice e che mentre era impegnata a darle le informazioni richieste non si è accorta che dall’auto blu era sceso anche un complice che ha arraffato la borsetta, che è poi stata ritrovata poco lontano dalla zona del furto, naturalmente senza i soldi, 50 euro, ma fortunatamente con i documenti. Dopo aver trafugato il denaro molto probabilmente i ladri l’avranno lanciata dal finestrino. Al fine di avvisare la cittadinanza, il furto è stato subito evidenziato sul nuovo gruppo WhatsApp -Sicurezza per Alseno-. Il gruppo di controllo creato solo lo scorso giugno ha già al suo attivo bel 360 “sentinelle”.

L’ARTICOLO DI ERNELLA QUAGLIA SU LIBERTA’