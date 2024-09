Stipula via smartphone una polizza, ma è una truffa e l’auto viene sequestrata

Aveva stipulato via smartphone l’accordo con l’agenzia di assicurazione tramite un broker che lo aveva contattato per primo, e ovviamente aveva pagato per ricevere la polizza assicurativa di Rc auto sulla sua vettura. Una polizza all’apparenza regolare, fornita del logo di una nota agenzia assicurativa. Ma quando il giovane è stato fermato dalle forze dell’ordine per un controllo di routine, è scattato il sequestro dell’automobile, acquistata soltanto ai primi di agosto. L’uomo è caduto dalle nuvole: secondo gli accertamenti delle forze dell’ordine che lo avevano fermato l’auto non era coperta da alcuna polizza assicurativa.

L’automobilista si è visto quindi sequestrare il mezzo – che si trova al momento custodito in un deposito – e fioccare nelle tasche una multa di quasi 900 euro.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTÀ