Alseno, tampona un trattore e si ribalta con l’auto: 30enne finisce in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di lunedì 10 giugno ad Alseno, lungo Strada Salsediana. Stando a quanto ricostruito, poco prima delle 9.00 un’auto avrebbe tamponato un trattore per poi ribaltarsi su di un fianco.

A rimanere ferita, fortunatamente non in modo grave, la conducente dell’auto, una piacentina di 30 anni. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Fiorenzuola e i carabinieri. La donna è stata trasportata all’ospedale di Fidenza. Le operazioni di soccorso hanno causato qualche rallentamento al traffico.