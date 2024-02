Alseno, auto in fiamme lungo l’autostrada A1: intervengono i vigili del fuoco

Auto in fiamme stamattina in autostrada A1 all’altezza di Alseno, nel Piacentino. I carabinieri della stazione di Morfasso, diretti a Parma per un altro servizio, si sono imbattuti in un’auto elettrica ferma ai lati della carreggiata in seguito a un incendio autonomo. I militari hanno regolato la viabilità per permettere la messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco.