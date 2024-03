La Rossetti Market-Conad Alseno schianta Bisceglie e vince la Coppa Italia di B2

Un paese di provincia che conta 4.500 abitanti regala un prestigioso trofeo allo sport piacentino, portandolo per il secondo anno consecutivo nella nostra provincia.

Se l‘anno scorso, a Bologna, era stata Gossolengo ad aggiudicarselo, la grande impresa del 2024 è firmata dalla Rossetti Market-Conad Alseno, che a Campobasso ha alzato al cielo la Coppa Italia di B2 femminile, superando in finale Bisceglie per 3-0 .

La formazione allenata da Federico Bonini e Paolo Bergamaschi si è imposta nell’atto conclusivo con una prova di alta pallavolo, dimostrando tenacia e voglia di vincere, resistendo punto a punto nei primi due set equilibrati e staccando il pass della vittoria nel terzo, facendo emergere non solo il lato caratteriale, ma anche le alte qualità tecniche e fisiche della squadra.



Per non farsi mancare nulla, Alseno è riuscita a collezionare anche un tris di premi individuali: capitana Chiara Shanti Falotico eletta come mvp della manifestazione, mentre Giulia Neri e Allegra Toffanin hanno vinto rispettivamente il premio di miglior palleggiatrice e miglior libero.





alseno vince la coppa italia b2, la commozione del presidente

“Questa vittoria – commenta commosso il presidente Stiliano Faroldi – è una soddisfazione enorme, nonché il punto più alto della nostra storia: non avrei mai immaginato di arrivare a vincere una Coppa Italia di B2 femminile alla nostra prima partecipazione a una final four nazionale“.

ALSENO-BISCEGLIE 3-0: IL TABELLINO

STAR BISCEGLIE-ROSSETTI MARKET CONAD 0-3 (20-25, 24-26, 21-25)

BISCEGLIE: Tomasi 6, Haliti 3, Kostadinova 9, Murri 12, Mileno 2, Civardi 10, Quarto (L), Miccoli, Curci. N.e.: Di Paola D’Ambrosio, Lapenna. All.: Giunta

ROSSETTI MARKET CONAD: Falotico 11, Frassi 6, Bernabè 16, Spagnuolo 9, Scurzoni 6, Neri 4, Toffanin (L), Pieroni, Palazzina, Gandolfi. N.e.: Marchesi, Agostini, Bozzetti (L).