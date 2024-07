Chiusura del mercato volley, a Bologna la delegazione Gas Sales Bluenergy

Una delegazione di Gas Sales Bluenergy Piacenza composta dal Direttore Generale Hristo Zlatanov, dal Diretto Sportivo Ninni De Nicolo, dal Team Manager Alessandro Fei e dal Direttore Operativo Luca Rigolon è presente a Bologna da oggi a giovedì 18 luglio per i giorni del Volley Mercato.

Evento organizzato da Lega Pallavolo presso il Zanhotel & Meeting Centergross a Bentivoglio alle porte di Bologna, che ospiterà tutti i club di SuperLega, Serie A2 e Serie A3.

Tre giorni di aggiornamenti, corsi, assemblee, approfondimenti di ogni genere inerenti alla stagione in arrivo, oltre che per sistemare i tasselli mancanti nei propri roster.

L’Ufficio Tesseramenti FIPAV, trasferitosi temporaneamente a Bologna per l’occasione, aprirà tra oggi e domani diverse finestre di mercato e domani alle 17.00 scadrà il termine di tesseramento degli atleti per la SuperLega, mentre alle 18.30 quello di Serie A2 e A3. Gli atleti che saranno tesserati, oltre a tale scadenza potranno scendere in campo soltanto dopo la terza giornata di campionato sempreché non siano stranieri e alla loro prima stagione in Italia.

Oggi sono previsti incontri di formazione e aggiornamento dedicati al confronto tra i dirigenti di SuperLega sull’attività della Segreteria Generale, una tavola rotonda sugli atleti minorenni riguardante gli scenari futuri legati all’abolizione del vincolo sportivo. Spazio anche per le Consulte di Serie A2 e Serie A3. Domani giornata dedicata ad attività di marketing, ufficio stampa e social media oltre che alla Consulta di Lega e al Consiglio di Amministrazione.

Giovedì 18 invece in mattinata Assemblea Ordinaria, e successivamente tutte le attenzioni saranno concentrate dalle 14.30 sul main event, la Presentazione Stagione e Calendari della stagione 2024-2025, trasmessa in diretta su YouTube: nel corso di uno show con ospiti e artisti, verranno mostrati i calendari del 80° Campionato di Serie A Credem Banca, e saranno consegnati anche premi e riconoscimenti riguardanti la scorsa annata.

Roster di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

PALLEGGIATORI: Antoine Brizard, Nicola Salsi

SCHIACCIATORI: Uros Kovacevic, Stephen Maar, Robbert Andringa

CENTRALI: Robertlandy Simon, Fabio Ricci, Gianluca Galassi, Moussé Gueye

OPPOSTO: Yuri Romanò, Alessandro Bovolenta

LIBERO: Leonardo Scanferla, Luca Loreti

I numeri di maglia per la stagione 2024-2025

1 NICOLA SALSI

2 UROS KOVACEVIC

4 FABIO RICCI

6 ANTOINE BRIZARD

7 STEPHEN MAAR

12 GIANLUCA GALASSI

13 ROBERTLANDY SIMON ATIES

15 ROBBERT ANDRINGA

17 YURI ROMANO’

23 ALESSANDRO BOVOLENTA

24 MOUSSÉ GUEYE