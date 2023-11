Ubriaco al bar della stazione infastidisce i clienti e tenta di aggredire i carabinieri

Movimentato episodio all’alba di oggi, 18 novembre. Intorno alle 5.00 uno straniero di 32 anni è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, rimediando anche una sanzione per ubriachezza. L’uomo è stato bloccato alla stazione ferroviaria di Piacenza dai carabinieri del Nucleo radiomobile: ad allertare i militari sono stati gli addetti del bar della stazione. Il 32enne, completamente ubriaco, stava infatti arrecando disturbo sia ai clienti sia ai gestori del locale. All’arrivo dei carabinieri, giunti sul posto con due pattuglie insieme ad una voltante della polizia, l’uomo ha cercato di aggredire le forze dell’ordine, prima di essere bloccato. Dopodiché è stato condotto in caserma e denunciato.

