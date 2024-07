Cortemaggiore, marijuana fai da te in mansarda: 26enne arrestato dai carabinieri

Aveva allestito una serra nella sua mansarda per una piccola coltivazione di marijuana. Un giovane di 26 anni è stato arrestato, con il sequestro di quasi 450 grammi di sostanza stupefacente.

In quei pochi metri quadrati c’era tutto il necessario per far crescere le piante di marijuana: i carabinieri di Cortemaggiore hanno rinvenuto tutto ciò che il giovane operaio, domiciliato nel paese magiostrino, aveva già utilizzato e dismesso: tenda, ventilatori, lampade a Led, prodotti concimanti, fitofarmaci, convettori e sifoni. La serra sarebbe probabilmente stata riutilizzata dal giovane se non fosse stato per l’intervento dei militari di Cortemaggiore, insieme ai colleghi di Villanova sull’Arda.

Il giovane operaio è stato accompagnato in caserma e, dopo le formalità di rito, è stato dichiarato in arresto per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Per concorso nelle medesime violazioni è stata denunciata anche la convivente di 23 anni, di origini bergamasche.

Il giudice ha convalidato l’arresto e lo ha condannato a un anno e quattro mesi – pena sospesa – e a quattromila euro di multa.