“Erano denutriti e sporchi: ecco come abbiamo salvato quei quattro cani”

Era il maggio del 2020 quando le guardie zoofile di Enpa, l’ente nazionale protezione animali, trovarono quattro cani – sporchi e denutriti – all’interno di una ex stalla di pochi metri quadrati nelle campagne di Cortemaggiore. Ad abbandonarli sarebbe stata una coppia che aveva vissuto nel cascinale. Secondo l’accusa, l’uomo e la donna si erano trasferiti lasciando i quatto poveri animali chiusi nel ripostiglio. Per questo sono imputati per il reato di abbandono e maltrattamento di animali. La situazione è stata ricostruita in tribunale dalla guardia zoofila, Michela Bravaccini.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTÀ