“Diffidate dalle apparenze, non fatevi distrarre”: consigli contro le truffe agli anziani

“Diffidate dalle apparenze”; Non fatevi distrarre”, Limitate la confidenza si internet”.

Sono alcuni dei consigli che l’Arma dei Carabinieri rivolge alle persone più vulnerabili, in questo caso gli anziani, per contrastare l’odioso fenomeno delle truffe nei loro confronti.

Già da tempo il Comando Provinciale Carabinieri di Piacenza ha intrapreso un’importantissima collaborazione con i Comuni e le parrocchie di tutta la provincia che ha permesso di organizzare in modo capillare, nei primi mesi di quest’anno, 25 eventi dedicati ai 1.120 anziani che hanno partecipato ad incontri sul tema della prevenzione alle truffe.

adesivo antitruffa

Direttamente legata a questa iniziativa è avvenuta anche la distribuzione di un adesivo, relativo al progetto “Adesivo Antitruffa”, ideato proprio da questo Comando Provinciale Carabinieri, condiviso dalla Prefettura e sostenuto dalla Provincia di Piacenza, che mira a dissuadere i malintenzionati e a rendere gli anziani più consapevoli.

video di prevenzione

Ora l’Arma entra in campo con una campagna di prevenzione alle truffe avvalendosi di un testimonial d’eccezione come Lino Banfi, il Nonno d’Italia, costantemente sensibile ai temi della legalità e sempre vicino all’Istituzione.

Oltre al video che ha come protagonista il celebre attore, che si rapporta con un Maresciallo Comandante di Stazione, è stato realizzato un opuscolo pieghevole e una locandina destinata all’affissione nelle caserme, nelle parrocchie e nei luoghi di ritrovo degli anziani.