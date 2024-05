Ubriaco litiga davanti al bar e se la prende con i carabinieri: denunciato

Una pesante lite tra due stranieri davanti ad un bar di Pontenure intorno alla mezzanotte di giovedì 2 maggio si è conclusa con la denuncia per ubriachezza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale di uno straniero di 51 anni.

I FATTI

Una pattuglia della Stazione di Pontenure è stata inviata nella zona di un bar del paese perché era stata segnalata una lite. Sul posto i militari hanno controllato due stranieri di 51 e 53 anni che avevano appena finito di litigare tra loro per futili motivi. È stato richiesto l’intervento di personale sanitario che ha provveduto a soccorrere sul posto i due litiganti per lievi ferite.

Uno dei due, il 51enne in palese stato di ubriachezza, era in forte stato di agitazione. Alla vista dei militari ha proferito loro frasi ingiuriose e opposto resistenza. La sua serata si è conclusa con la denuncia all’autorità giudiziaria per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e una sanzione amministrativa per ubriachezza.