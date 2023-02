Via Beati, due ubriachi lanciano bottiglie di vetro in strada: portati in questura

Intorno alle 15.30 di ieri le volanti di polizia sono intervenute in via Beati a Piacenza in seguito ad alcune segnalazioni relative a due soggetti ubriachi, presumibilmente nordafricani, intenti a lanciare delle bottiglie di vetro in strada. I due avevano già danneggiato diversi cassonetti dell’immondizia lungo la via.

La coppia di stranieri, all’arrivo degli agenti, si è rifiutata di esibire i documenti. I nordafricani sono stati quindi condotti in questura: una volta identificati sono stati trattenuti dall’autorità giudiziaria. Uno dei due, irregolare sul territorio nazionale, verrà espulso.