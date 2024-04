“Suo nipote è in coma, servono soldi”: anziana derubata di migliaia di euro

Truffata con il trucco del parente in coma: “Signora, sono un carabiniere, suo nipote si trova in gravi condizioni di salute. Per aiutarlo occorrono soldi”.

È successo a un’anziana che ha subito questo raggiro, consegnando denaro e monili per migliaia di euro al finto agente delle forze dell’ordine che si è subito dileguato.

La polizia indaga su questo fatto avvenuto ieri pomeriggio, 6 aprile, alla Veggioletta.