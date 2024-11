Rottofreno, anziana truffata con il trucco delle monete: indagano le forze dell’ordine

Due episodi di criminalità hanno movimentato il pomeriggio di sabato a Rottofreno. La sindaca Paola Galvani ha segnalato i fatti domenica tramite un post sui social network.

Nel primo caso, una signora anziana è stata derubata all’uscita di un supermercato lungo la via Emilia. I ladri hanno utilizzato il cosiddetto “trucco delle monete”, distraendola per sottrarle la borsetta.

Il secondo episodio si è verificato in un condominio, dove un giovane con un cappellino è stato notato dagli inquilini mentre si aggirava senza un apparente motivo. Quando è stato fermato per chiarimenti, il giovane non ha saputo o voluto spiegare la sua presenza. Nel frattempo, i residenti hanno avvisato i carabinieri, ma il sospetto si è dato alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

I due episodi sono ora al vaglio delle autorità competenti per identificare i responsabili e prevenire ulteriori reati.